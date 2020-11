Sassuolo, Boga: "Felice di essere rimasto, l'obiettivo è arrivare in alto e migliorare con la squadra"

vedi letture

L'esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato in vista della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Sarà una partita molto difficile, i nostri avversari sono molto fisici e hanno molti giocatori di qualità. Sappiamo cosa aspettarci e noi stiamo bene. Siamo in fiducia, speriamo di vincere e fare una bella partita. Dopo il gol contro il Verona è partita la mia stagione, sono contento quando gioco nell'uno contro uno. Siamo tutti giocatori tecnici che giocano bene la palla e per me è facile giocare con i miei compagni. Sono felice di essere rimasto perché l'obiettivo della squadra è arrivare in alto. Ogni giocatore vuole crescere: se cresciamo tutti la squadra diventa più forte".