© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "L'inizio della stagione è stato complicato ma adesso siamo in un momento positivo, giochiamo meglio e anche personalmente sto molto bene e sono migliorato".

Le piace il modo di giocare del Sassuolo?

"Sì, per me è perfetto. Posso giocare la palla. In Francia e Inghilterra di gioca diversamente ma mi piace molto la Serie A".

Come le sembrano i giovani in Italia?

"Ce ne sono molti, anche qui al Sassuolo. Delle altre squadre dico Chiesa e Bennacer".

Ora Lazio, Juve e Cagliari. Come vi state preparando?

"Saranno partite molto difficili da giocare, dobbiamo esprimere tutto il nostro potenziale e dobbiamo scendere in campo per vincere":

Pensa alla Nazionale?

"Sì, ma devo fare bene al Sassuolo per poter sperare nella chiamata".