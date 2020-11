Sassuolo, Boga: "Il mancato trasferimento al Napoli non è dipeso dal Covid"

Jeremie Boga, talento del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di mercato: "Il mancato trasferimento al Napoli non è dipeso dal virus. Ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso che per mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui si migliora tanto e a me piace giocare con Caputo e Berardi. Il primo periodo qui è stato semplice, mi hanno aiutato tutti. Ho scelto il Sassuolo perché De Zerbi mi aveva voluto tanto, ogni giorno mi ripeteva "ma lo sai che sei forte?". Io un po' lo sapevo, ma non ero mica tanto convinto".