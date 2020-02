© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match vinto contro la Roma, l'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha commentato ai microfoni di DAZN: "Oggi è andato tutto bene, siamo stati bravi sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il gol è sempre gioia soprattutto quando è utile alla squadra. Non c’è niente di più bello di vincere e giocare divertendosi".