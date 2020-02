Sassuolo, Boga: "Primo gol di testa in A facile grazie al cross di Berardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeremie Boga è risultato decisivo, grazie al suo gol a ridosso del novantesimo dopo il rigore conquistato, per la vittoria del Sassuolo in casa della SPAL. Così l'esterno nero-verde a Sky Sport dopo l'incontro: "Mi serve il dribbling, mi dà possibilità di fare gol o assist. Oggi ho segnato il mio primo gol di testa in carriera, è stato facile perché il cross di Berardi era perfetto. Abbiamo fatto tutto bene per adesso, ora dobbiamo provare a dare questa continuità, avere stesso atteggiamento e mentalità in ogni partita".

Perché non facevate punti con le piccole?

"Non lo so, forse è una questione mentale. Oggi però abbiamo fatto le cose giuste, anche senza palla e in fase difensiva. Sono contento per il risultato della squadra".