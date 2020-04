Sassuolo, Boga: "Qui mi hanno voluto fortemente. Hazard il più forte con cui ho giocato"

L’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha risposto oggi alle domande dei tifosi attraverso il proprio profilo Instagram: “I rapporti con i miei compagni e i tifosi? L’anno scorso quando sono arrivato ero un po’ timido e parlavo poco, quest’anno è andata meglio perché ho iniziato a parlare anche l’italiano. I tifosi del Sassuolo? Mi hanno sempre fatto sentire come se fossi a casa, quando faccio un dribbling sento le loro voci e mi piace molto”.

Gli viene poi chiesto cosa lo ha spinto ad accettare la proposta del Sassuolo: “Ho sentito che tutti mi volevano qui, il mister, il direttore, per me era il progetto perfetto. Anche il mister sapevo che aveva un gioco adatto a me, molto offensivo. De Zerbi? Per me è molto importante, mi ha aiutato molto a crescere. Penso che con lui posso crescere ancora tanto. Quando sono arrivato facevo sempre le stesse cose, lui mi aiutato a crescere e a diventare un giocatore più da squadra. I miei compagni mi hanno aiutato molto da quando sono arrivato, mi danno sempre consigli”.

Sul giocatore più forte con cui ha giocato: “Dico Hazard perché fa qualcosa con la palla che nessuno al mondo può fare. Se devo parlare della mia squadra ci sono Berardi e Locatelli che sono molto forti. La mia esperienza al Chelsea è stata bellissima, ho fatto lì la mia formazione e mi sono allenato con allenatori di talento incredibile come Hazard, Drogba. È un’esperienza che resterà con me per tutta la vita. Chi mi ha ispirato di più? Dico Messi, Hazard e Ben Arfa che guardavo fin da piccolo, anche adesso guardo i loro video”.