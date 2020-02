Sassuolo, Boga: "Spero di arrivare a dieci gol. Il più bello con la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del suo ottimo momento con la maglia neroverde. "Quando giocavamo nella strada con gli amici, da piccolo, il pallone lo portava sempre qualcuno di diverso. Mi è sempre piaciuto averlo ai piedi, fare numeri e dribbling, qualche volta li sbaglio, ma cerco sempre di fare qualcosa di bello in campo. Il primo obiettivo è fare più gol, almeno dieci quest'anno. Se riesco ad avere più dribbling riusciti posso essere più decisivo per il tipo di gioco che facciamo. Noi abbiamo sempre palla ai piedi e più possesso palla dell'avversario. Il gol più bello? Forse contro la Juve. Spero di andare in Nazionale, vincere la Coppa d'Africa e andare al Mondiale".