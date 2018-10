Sassuolo-Bologna, 1-1 all'intervallo: super Marlon risponde a Palacio

Sassuolo-Bologna 1-1 (2' Palacio, 16' Marlon)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un livello e un'intensità di gioco altissimi, almeno nei primi 15 minuti, con Sassuolo e Bologna che si spartiscono la posta in palio al termine della prima frazione.

SPRINT BOLOGNA Sassuolo-Bologna parte subito forte, soprattutto per merito dei rossoblù: dopo una manciata di secondi la squadra di Inzaghi è già in proiezione offensiva e dopo un paio di calci d'angolo ecco il gol che apre le danze. Santander riceve e controlla sulla destra, mette in mezzo un pallone forte e basso sul quale si avventa come un falco Rodrigo Palacio, bravissimo ad anticipare Magnani e battere Consigli con un gran tiro ravvicinato. Ma la furia rossoblù non si esaurisce e pochi secondi dopo, siamo al sesto minuto, Orsolini riceve, mette in mezzo dalla destra, Santander vola in cielo, incorna e colpisce il palo. La palla, dopo l'impatto col legno, finisce sui piedi di Bourabia che lancia il contropiede neroverde con Di Francesco e Berardi che si ritrovano da soli contro Skorupski. Il figlio del tecnico delle Roma però temporeggia troppo nel servire Berardi e favorisce il rientro, provvidenziale, di Poli che sventa la minaccia.

RIORGANIZZAZIONE NEROVERDE - Il Sassuolo però inizia a crederci e dopo un paio di tentativi di Berardi e Di Francesco, ecco il pareggio: è il minuto 16, Berardi mette al centro dalla sinistra e pallone che arriva a Marlon dall'altra parte del campo. Controllo e tiro secco dai 30 metri, con Skorupski che nulla può sulla conclusione dell'ex Barça che firma l'1-1.

CALANO I RITMI - Il Bologna in parte accusa il colpo, ma continua a fare la propria partita soprattutto col contropiede. Il Sassuolo infatti dal 20esimo in poi prende campo, crea tanto gioco ma si perde spesso nell'ultimo passaggio. I rossoblù, come detto, mantengono solidità e provano a far male in contropiede, soprattutto con Santander ed il solito Palacio, uno dei più positivi. Ma il risultato non cambia, nonostante i tentativi neroverdi degli ultimi secondi, e le squadre tornano negli spogliatoi sull'1-1.