Sassuolo-Bologna, 2-2 il finale: termina in parità il derby dell'Emilia

Sassuolo-Bologna 2-2 (2' Palacio, 16' Marlon, 56' Mbaye, 85' Boateng)

Un bellissimo derby, quello giocato da Sassuolo e Bologna nel lunch time. 2-2 il risultato finale che alla fine sembra giusto specchio di quanto visto in campo, col Sassuolo che ha provato a fare la partita ed il Bologna bravo a sfruttare le occasioni capitate nell'arco dei 90 minuti.

IL BOLOGNA SORPRENDE - Due calci d'angolo, tre tiri in porta, un gol, un palo e tanta intensità. Il tutto nei primi 6 minuti di gioco. Il Bologna inizia fortissimo il derby dell'Emilia e sblocca subito il risultato con Rodrigo Palacio, in gol dopo oltre 8 mesi. Ma come detto i rossoblù non si accontentano e dopo una manciata di secondi ecco il palo di Santander su cross di Orsolini. La respinta viene governata da Bourabia che lancia il contropiede e mette Di Francesco e Berardi in condizioni comode davanti a Skorupski senza difensori nei paraggi. L'ex Bologna però temporeggia troppo, prova a servire Berardi ma favorisce solo il rientro disperato di Poli che libera.

PRESSING NEROVERDE - Il Sassuolo però si riorganizza, prende le misure e trova il pareggio con Marlon, bravissimo a sferrare un siluro da circa 30 metri dopo aver ricevuto da Berardi. L'1-1 porta benefici ai neroverdi che alzano il baricentro e creano diverse occasioni da gol, pur senza la giusta cattiveria. E il Bologna, da parte sua, difende ordinatamente e prova a far male in contropiede, sfruttando le idee di Orsolini e la fisicità del Ropero. Ma il risultato, al termine dei primi 45 minuti, resta fermo sull'1-1.

IL COPIONE NON CAMBIA - La ripresa inizia un po' come il primo tempo. Ritmi molto alti, squadre abbastanza allungate e tante occasioni da una parte e dall'altra. La prima è del Sassuolo, con una bella combinazione Berardi-Babacar-Djuricic. Ma ancora una volta ad andare avanti è il Bologna, che dopo un paio di ottime iniziative di Svanberg trova la rete su calcio d'angolo. Palla sul secondo palo, Gonzalez rimette nel mezzo sfruttando una marcatura morbida di Marlon e Mbaye tocca in porta da meno di 2 metri portando il risultato sull'1-2 in favore dei suoi.

SASSUOLO DI RIGORE - A una ventina di minuti dal termine cresce l'intensità della pioggia, sale la stanchezza e aumentano gli errori. La partita inizia ad essere maggiormente spezzettata e gli allenatori ne approfittano per fare i cambi. E le scelte danno ragione a De Zerbi, visto che a 5 minuti dal 90esimo il neo entrato Sensi si conquista un calcio di rigore per fallo (ingenuo) di Calabresi che Kevin Prince Boateng realizza senza problemi. Nei minuti finali il Sassuolo prova a cercare la clamorosa vittoria in rimonta e colpisce una traversa con Bourabia, la sfiora con Matri ma il Bologna riesce a reggere e a portare a casa un punto importante in questo derby emiliano in trasferta.