Sassuolo-Bologna, i voti ai tecnici: De Zerbi non sbaglia niente

Il Sassuolo torna alla vittoria. 3-1 il punteggio finale dei neroverdi contro il Bologna, grazie alle doppietta di uno straordinario Caputo ed alla rete di Boga. In mezzo il gol, inutile per il risultato, di Orsolini, che aveva regalato qualche speranza alla squadra rossoblù.

ROBERTO DE ZERBI 7 - Alla vigilia della gara aveva qualche dubbio di formazione, le scelte fatte oggi si sono rivelate vincenti. Caputo era in ballottaggio con Defrel, alla fine il tecnico dei neroverdi ha scelto l'ex Empoli e la scelta è stata decisamente giusta: doppietta di Caputo che di fatto ha regalato i tre punti al Sassuolo. L'altra scelta vincente è quella di Romagna in difesa, con l'ex Juventus che regala una prestazione attenta e precisa contro Palacio e Orsolini. Da rivedere Djuricic, che nelle ultime partite è apparso leggermente in calo.

EMILIO DE LEO-MIROSLAV TANJGA-SINISA MIHAJLOVIC 5,5 - Le assenze sono tante, è vero, ma oggi il Bologna si è visto solo per una manciata di minuti. Skov Olsen dal primo minuto non ha convinto, anzi, il danese è stato tra i peggiori in campo. Non fa meglio Sansone, anche se l'ex Villarreal era alle prese con un problema alla spalla. Male la difesa, anche se in questo caso la guida tecnica del Bologna ha poche colpe: il reparto arretrato dei rossoblù è falcidiato dagli infortuni.

