Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: Caputo dal 1', out Sansone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna, anticipo che apre il dodicesimo turno di serie A. Nel Sassuolo Romagna vince il ballottaggio con Peluso a parte dal primo minuto. In mezzo al campo c'è Locatelli e non Duncan, mentre davanti Caputo parte dal primo minuto. Nel Bologna non c'è Sansone, che ha accusato un problema alla spalla. Al suo posto c'è Skov Olsen. Per il resto formazione confermata, con Mbaye e Krejci sulle fasce, Danilo e Bani al centro della difesa. Medel e Poli a centrocampo.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

A disp: Russo, Turati, Muldur, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Bourabia, Duncan, Traorè, Raspadori, Defrel.

All. Roberto De Zerbi

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Stov Olsen; Palacio.

A disp: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten, Dzemaili, Juwara, Cangiano, Sansone.

All. Miroslav Tanjga