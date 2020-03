Sassuolo-Brescia, nessuna variazione o comunicazione. La gara si gioca

Alle 14 di oggi, ovvero a quattro ore e mezza dal fischio d'inizio previsto, non ci sono comunicazioni o variazioni in vista di Sassuolo-Brescia. Le società non hanno ricevuto dalle autorità sportive e locali ulteriori comunicazioni su rinvii o spostamenti. Per il momento, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, fischio d'inizio confermato tra Sassuolo e Brescia.