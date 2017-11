Sassuolo, Bucchi resta in bilico: Benevento ultima chance

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo potrebbe concedere un'altra chance a Cristian Bucchi dopo l'ennesima sconfitta casalinga della stagione. Il tecnico resta in bilico, ma il club potrebbe attendere la sfida contro il Benevento per valutare l'idea di sostituirlo. In caso di vittoria contro i sanniti infatti, Bucchi conquisterebbe un altro po' di tempo da investire nel rilancio dei neroverdi, in caso di pareggio o sconfitta verrebbe immediatamente esonerato.