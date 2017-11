Sassuolo, Bucchi: "Troppi regali al Milan e la gara si è messa in salita"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Bucchi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in mix zone al termine della gara persa contro il Milan. Queste le dichiarazioni raccolte da milannews.it: "Sono partite molto equilibrate in cui gli episodi sono determinanti, siamo campioni nel mettere la partita sempre in salita. Nelle ultime partite ci siamo complicati le cose stupidamente, sta sera è stata una partita approcciata bene, contro una squadra forte ma in difficoltà, abbiamo avuto una grande occasione con Mazzitelli ma poi siamo tornati noi, il Sassuolo che fa regali e la partita si mette in salita contro squadre come il Milan che si chiudono e che hanno giocatori di rimessa con giocatori forti a campo aperto, come Suso e Calhanoglu che hanno giocate da campioni. Ho cercato di mettere due punte per aggirare la loro linea mediana, ci manca la cattiveria e la voglia di fare gol a tutti i costi che una squadra deve avere. Noi troppe volte non ce l’abbiamo avuta. Cassata e Mazzitelli sono ragazzi giovani che hanno fatto bene, serviva grande aggressività, cercavamo di pressarli alti. Ho preferito mettere due giocatori di gamba per questo. Poi la partita cambia e abbiamo messo giocatori diversi, non per demeriti . Mi sento sempre e mi metto in discussione, specie dopo tre sconfitte. Non potrei non sentirmi in discussione, l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare, mettendoci tutto me stesso, la società mi vede lavorare e farà le sue valutazioni. Sarebbe bello già tornare in campo stanotte, in questo momento la pausa però è la cosa migliore anche per recuperare alcuni giocatori importanti, anche se non è una scusante".