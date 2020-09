Sassuolo, c’è Murru tra le opzioni per il post Rogerio

Il Sassuolo vanta un numero elevato di gioielli ambiti ogni anno in Italia e all'estero. Nelle ultime settimane il profilo di Rogerio ha suscitato grande interesse in Premier League, con il Newcastle in forte pressing, intenzionato a chiudere l'operazione a breve termine. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, Nicola Murru rientra tra le opzioni prese in considerazione dagli emiliani nel caso di partenza del brasiliano.