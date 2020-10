Sassuolo, c'è un altro positivo al Covid-19 dopo Toljan: è Haraslin. Salterà (almeno) il Napoli

Nuova positività al Covid-19 in casa Sassuolo dopo Jeremy Toljan. Questo il comunicato diramato questo pomeriggio dal club emiliano: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

Haraslin non sarà quindi a disposizione di mister De Zerbi almeno per il prossimo turno di campionato contro il Napoli