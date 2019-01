© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Idea Martin Caceres per la difesa del Sassuolo. Come riporta la 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola il difensore sudamericano, che nella Lazio 2018/19 ha trovato poco spazio, potrebbe muoversi a gennaio. Il club neroverde è alla ricerca di un centrale di difesa d'esperienza.