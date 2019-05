Sassuolo, caccia al 9 e al centrale. Squinzi: "Babacar non mi convince"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia al centravanti per la prossima stagione. Il Sassuolo ha come priorità per la prossima finestra di calciomercato l'acquisto di un nuovo numero nove. L'ha dichiarato, nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il patron Giorgio Squinzi: "Serve un attaccante di spessore, come Zaza e Defrel, che giocavano con noi, mentre aspetto di vedere finalmente in campo Scamacca. E in difesa manca uno come Acerbi, la buona stagione che ha fatto la Lazio è soprattutto merito suo. Lo considero il miglior difensore centrale italiano, ma non tutti se ne rendono conto".

Babacar non convince - Su Babacar, il giudizio Squinzi non è positivo: "Non mi convince del tutto". E anche su De Zerbi, non è del tutto positivo: "Mi piace, ma dovrebbe curare di più la fase difensiva".