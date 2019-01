© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passa in vantaggio il Sassuolo! Al 9', dopo una bellissima giocata di Magnanelli, Berardi prende palla al limite dell'area liberando il sinistro verso Cragno. Imperfetta la deviazione dell'estremo difensore sardo che respinge a pochi passi dove arriva Locatelli pronto per depositare il vantaggio in rete. Neroverdi avanti per 1-0.