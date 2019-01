© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo è alla ricerca di un difensore e secondo quanto riporta Sky Sport avrebbe intensificato i contatti con il Cagliari. E non solo per Pisacane. Il club neroverde nelle ultime ore ha fatto anche qualche sondaggio per Filippo Romagna, provando ad inserirlo in una trattativa che vedrebbe il trasferimento in Sardegna di Federico Peluso.