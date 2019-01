© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi della Nazionale sul primo anticipo della seconda giornata di ritorno tra Sassuolo e Cagliari. Il ct Roberto Mancini ha inviato uno dei suoi fedelissimi collaboratori, ovvero Fausto Salsano a osservare da vicino alcuni tra i possibili protagonisti della gara di oggi. Su tutti, oltre Nicolò Barella, ormai in pianta stabile tra i convocati azzurri, ci sono i neroverdi Locatelli e Berardi. Un'occasione ghiotta per mettersi in mostra davanti a chi, insieme al commissario tecnico, effettua le scelte in vista delle prossime partite dell'Italia.