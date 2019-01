Sassuolo, Caprari primo nome per il dopo Boateng. Proposto Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo è alla ricerca di un nuovo attaccante, dopo l'addio improvviso di Kevin Prince Boateng (volato a Barcellona). Secondo Sky Sport il primo nome sulla lista dei neroverdi è quello di Gianluca Caprari della Samp. Per il club blucerchiato Caprari non è in vendita, ma visto il grande affollamento nel reparto offensivo di Giampaolo l'idea potrebbe avere un seguito. Oltre a Caprari, al Sassuolo è stato offerto anche Mario Balotelli, che non ha ancora firmato con l'OM: gli uomini mercato del presidente Squinzi stanno valutando l'opportunità.