© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rete a tempo praticamente scaduto che permette al Sassuolo di chiudere sull'1-1 il primo tempo contro la Lazio annullando quella di Immobile che aveva portato i biancocelesti avanti. Francesco Caputo, autore del gol che vale il pareggio, esulta dopo il gol che permesso ai neroverdi di andare negli spogliatoi sul pari, ma mette in guardia i suoi: "Stiamo facendo la nostra partita. Sappiamo di affrontare una squadra di qualità, dobbiamo stare più attenti sulle ripartenze perché sappiamo che loro sono forti. Dopo il loro gol siamo rimasti in partita e questo pareggio a fine primo tempo è molto importante per farci rientrare con più tranquillità" ha dichiarato ai microfoni di Sky.