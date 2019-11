Sassuolo, Caputo al 45': "Gol importante per il momento che viviamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, autore del gol che sta decidendo Sassuolo-Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo del match: "Questo gol è importante, soprattutto per il momento che stiamo attraversando. Sappiamo di affrontare una squadra tosta, è un derby importante. Per noi è fondamentale la vittoria. Davanti stiamo facendo bene, ci conosciamo abbastanza bene, cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Sulla prima occasione potevo fare qualcosa in più, ma l'importante è farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, perché conta vincere".