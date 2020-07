Sassuolo, Caputo: "Conte mi ha dato tanto. De Zerbi? Basta uno sguardo e ci capiamo"

Nella sia intervista a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato anche di Antonio Conte, suo ex allenatore, e Roberto De Zerbi, che lo sta allenando in questa sua prima stagione in neroverde: "Antonio l’ho avuto per due anni, ho vinto due campionati e mi ha dato tanto a livello di mentalità. De Zerbi? Con lui basta che ci guardiamo e ci capiamo. Si è creato un feeling fra noi inimmaginabile, sempre con massimo rispetto".