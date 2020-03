Sassuolo, Caputo: "Da piccolo amavo Del Piero. Se arrivo a 20 gol lo chiamo"

vedi letture

Francesco Caputo, bomber del Sassuolo, ha parlato ai microfoni della rivista AM Motori e stili di vita del proprio equipaggiamento in termini di auto e moto: "Ho una Fiat 500, un Maggiolino e una Fiat 126. E anche una Vespa Special del 1968. Ne ho tre, ma soltanto perché mia moglie per fortuna mi mette un po' il freno. Che auto sarebbe Caputo? Penso proprio una Porsche d'epoca. Motore che gira, macchina cattiva come sono io in campo".

Si parla anche di calcio: "Quando ero piccolo non avevo un idolo vero e proprio, però apprezzavo tantissimo Del Piero. Mi è sempre piaciuto, oltre che per le straordinarie qualità tecniche, per l'equilibrio mentale, la professionalità e l'attaccamento alla maglia della Juventus. Purtroppo non sono ancora riuscito a conoscerlo, magari se arrivo ai 20 gol lo contatto per domandargli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera così lunga ad alti livelli. Poi mi piacerebbe acquistare una Porsche d'epoca. Aggiungiamola al regalo per i 20 gol, ma prima devo segnarli e non sono mica pochi".

Prosegue Caputo: "A Conte sarò grato per tutta la vita. Mi ha fatto esordire in serie B a Bari e in quella partita realizzai una tripletta e in seguito mi ha voluto a Siena. Mi ha insegnato l'importanza dei sacrifici, con lui arrivi a casa sempre "cotto". Ritrovare Conte in futuro sarebbe un sogno perché molto probabilmente vorrebbe dire essere arrivati in Champions. Conte e De Zerbi? Carattere e carisma sono simili mentre idee e principi di gioco sono differenti. De Zerbi ci sta trasmettendo un'idea di calcio difficile, ma bellissima. Mai un lancio lungo, tanto possesso e grande movimento".