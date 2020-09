Sassuolo, Caputo: "De Zerbi visionario del calcio. Italia? Giocherò le mie carte fino in fondo"

vedi letture

Sulle colonne di Sportweek troviamo una lunga intervista all'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo: "Ho messo tutto me stesso perché il sogno azzurro si avverasse. È un'emozione che non so descrivere, ora mi giocherò le mie carte fino in fondo. Posso sembrare poco tecnico, ma so io quello che metto in campo. E so che, quando c'è da mettere il fisico, metto il fisico, e quando c'è da mettere la tecnica, metto la tecnica"

Il rapporto con De Zerbi?

"Il mister mi chiede ogni giorno chi mi ha insegnato a smarcarmi così. Io tutte le volte gli rispondo che non mi ha insegnato nessuno, è una cosa che mi viene naturale. Vedo dove sta il difensore e mi metto nella posizione migliore per fregarlo"

Del Piero ha pagato la famosa cena che aveva promesso al raggiungimento dei 20 gol?

"Purtroppo è rimasto bloccato a Los Angeles a causa del Virus. Mi ha promesso che appena torna a Milano mi porta a cena".

De Zerbi pronto per una grande?

"Secondo me lui vuole crescere ancora prima di spiccare il salto. Ha tutto per diventare un allenatore di primo livello. È un visionario alla Sacchi, fa calcio in maniera diversa da chiunque".