Sassuolo, Caputo: "Difficile concentrarsi nel silenzio dello stadio. Clima surreale"

vedi letture

L'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della ripartenza del campionato, affermando che il silenzio è più assordante del tifo sia dell'Allianz Stadium che di San Siro: "Col Brescia prima dello stop era surreale, non mi era mai capitata una cosa del genere. Sembrava un’amichevole, anzi un allenamento. Non è facile giocare in quella atmosfera. A porte chiuse devi fare uno sforzo maggiore per concentrarti sulla partita: il pubblico ti aiuta a calarti nella sfida con la testa giusta".