Sassuolo, Caputo: "Djuricic mi ha definito un leader, che orgoglio. Ma coi giovani non è facile"

Parlando al magazine ufficiale dell'AssoCalciatori, il bomber del Sassuolo Francesco Caputo parla del suo ruolo nello spogliatoio neroverde: "Ho sentito quello che in questi giorni ha detto Djuricic in un'intervista. Parlando di me ha detto che sono un leader, che sono uno importante dentro lo spogliatoio. Una cosa questa di cui sono orgogliosissimo, di più. No, non serve poi alzare la voce, lo puoi fare magari quando vuoi farti ascoltare, niente di più, ma in campo sei leader quando capisci che i compagni possono aver bisogno, basta l'atteggiamento, quel che fai, come lo fai, per trascinare tutti. Quel che non è poi così facile è rapportarsi con i giovani, loro che hanno sempre la parola così pronta, se non sei lucido rischi di scontrarti e certo io non ero come loro, stavo zitto anche quando pensavo di avere ragione".