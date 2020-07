Sassuolo, Caputo: "Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto, in queste serate ci divertiamo"

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di questo pomeriggio contro il Lecce in cui è andato in gol per la quindicesima volta. "Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto, adesso mancano otto partite e siamo contenti di quanto fatto. In queste serate ci divertiamo. Difficilmente tutti e tre gli attaccanti vanno in doppia cifra, giochiamo da squadra e dobbiamo continuare su questa squadra. Voglio eguagliare il numero di gol dell'anno scorso e magari superarlo. Io penso che con la riconferma del mister questo progetto può solo migliorare, noi dobbiamo continuare a fare quello che il mister ci chiede".