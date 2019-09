© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mattatore dell'incontro tra Sassuolo e SPAL, Francesco 'Ciccio' Caputo, ha commentato così la vittoria di oggi ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per i due gol, ma vanno ringraziati Defrel e Berardi per gli assist. Sono felice soprattutto per la prestazione della squadra".

Dove vuole arrivare?

"Io non mi voglio mai accontentare, sono ambizioso e l'obiettivo è non risparmiarsi mai in campo. Il gol poi viene da solo".

La sostituzione dopo tantissime partite senza saltare neanche un minuto?

"Ci stava, ci aspettano altre due partite a breve".

Lo scivolone sull'esultanza?

"Tutto bene, per fortuna (ride, ndr). Sono scivolato e ho fatto una bella rovesciata dopo il gol".