Sassuolo, Caputo: "Penso già alla dedica dopo l'emergenza: ecco cosa scriverò"

vedi letture

Francesco Caputo, detto "Ciccio", è stato uno degli attaccanti più prolifici della stagione confermandosi dopo le stagioni all'Empoli. Al Sassuolo pare aver trovato la propria dimensione e il suo cartello esposto dopo i gol nell'ultima giornata giocata prima dello stop per il Coronavirus, resterà nella storia della Serie A: "Quel messaggio sorprese anche mia moglie. Quando tornerò a segnare, ne preparerò un altro con scritto "che bello poterci abbracciare tutti di nuovo". Sono felice di averlo fatto". A proposito della ripresa del campionato: "Tutti i calciatori vogliono terminare la stagione. Anche se si dovrà giocare a porte chiuse e con le dovute sicurezze. Ma il messaggio sarà positivo, per tutto il paese". Conclusione per il sogno Nazionale: "Do sempre il massimo e cerco di mettere in difficoltà il ct. La maglia azzurra è un sogno che ho fin da bambino ma non mi fascio la testa. Punto il mio record di gol in A, visto che mi mancano tre reti per raggiungerlo, e ringrazio mister De Zerbi visto che la sua idea di calcio esalta le mie qualità".