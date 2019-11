Sassuolo, Caputo: "Possiamo mettere in difficoltà tutti. Zaniolo il top"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dopo la bella vittoria contro il Bologna siamo un po' più rilassati ma conoscendo il mister non ci farà riposare. Siamo contenti per l'ultima gara e continuiamo a spingere".

Nell'ultima giornata ha rovinato la festa a Orsolini che era appena stato convocato in Nazionale.

"Orsolini è un giovane che ha potenzialità assurde, come gli altri giovani che sono stati convocati in Nazionale, come Zaniolo, con il quale ho giocato all'Entella e al quale ho dato consigli. Sono contento per lui. Lo conosco benissimo, è un bravissimo ragazzo e un professionista serio. Non mi stupisce quello che sta facendo".

Adesso tante sfide con le big: Lazio, Juve e Cagliari.

"Abbiamo un tour de force, il Cagliari che sta facendo un campionato straordinario. Possiamo mettere in difficoltà chiunque, dobbiamo dare il massimo".

Come va Traore?

"Gioco con lui da 3 anni, posso dire di averlo un po' cresciuto. Il primo anno in B non giocava mai, poi l'anno scorso è esploso ma non ha espresso ancora tutte le sue qualità. È giovane, classe 2000, e va gestito. Secondo me farà parlare di sé ancora per tanti anni".

Lei invece è esploso tardi.

"Sono arrivato tardi in A ma sono contento di quello che sto facendo. Mi sento un ragazzino e sto molto bene".

Parla da veterano: qual è la prossima soddisfazione che vuole togliersi?

"Penso di aver sempre dimostrato di non accontentarmi mai. Darò sempre il massimo fino a quando giocherò. Anche a 32 anni si può migliorare e voglio farlo. Cerco di trascinare i miei compagni".