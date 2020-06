Sassuolo, Caputo: "Ripartenza difficile ma rivedere il calendario è una luce in fondo al tunnel"

Intervistato da Sassuolo Channel, l'attaccante neroverde Francesco Caputo ha parlato del calendario della formazione emiliana: "Rivedere il calendario dopo un periodo così lungo e difficile sembra una piccola luce in fondo al tunnel. Non sarà sicuramente facile, lo sappiamo, ma la possibilità della ripresa è un passo importante per noi e per le persone che sono rimaste a casa - riporta Sassuolonews.net -. Atalanta e Inter in trasferta? Una ripartenza difficile contro due avversarie forti. Sappiamo le difficoltà che possiamo incontrare ma sappiamo che ce la possiamo giocare alla grande. Ora si riparte da zero in un clima diverso e in condizioni mai affrontate prima. Sarà sicuramente difficile ma noi come sempre proveremo a mettere in difficoltà chiunque. Tour de force? Non tutti siamo abituati a giocare 3 partite, poi si gioca anche con il caldo. Non avremo tempo di finire una gara che dobbiamo già pensare all'altra, agli spostamenti, ma cercheremo di non pensarci, c'è positività, c'è tanta voglia di tornare in campo e di finire bene la stagione".