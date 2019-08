Sassuolo, Caputo: "Riparto con voglia. De Zerbi è uno molto esigente"

Volto nuovo del Sassuolo, l'attaccante Francesco Caputo ha parlato a Sky Sport dall'evento di presentazione della squadra: "L'anno scorso personalmente è stata una stagione importante, anche se con un po' di rammarico per come è andata a finire. Ora però sono qua e voglio ripartire con grande voglia ed entusiasmo. Giocare in squadre offensive porta dei vantaggi ma devi anche essere bravo a farti trovare pronto, e a dare una mano ai compagni. Un attaccante segna se ha l'aiuto della squadra. Il mister è esigente e cerca fraseggio, possesso e verticalizzazioni. Mi chiede molto di attaccare lo spazio e la porta sui cross. Alla fine è quello che ho sempre fatto ma devo capire nel dettaglio quanto mi chiede. Io sono arrivato tardi in A ma non ho nessuna rivincita da prendermi, sono contento così. Voglio dare il massimo e trascinare i miei compagni".