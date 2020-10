Sassuolo, Caputo: "Voglio continuare a stupire. De Zerbi? Le sue idee mi esaltano"

Vince ancora il Sassuolo battendo 4-1 il Crotone. Grande protagonista del match è Francesco Caputo, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai neroverdi. Proprio l'attaccante, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo momento di forma: "Noi ci alleniamo tutti i giorni per cercare i nostri movimenti, il mister mi chiede di legare il gioco. Per un attaccante segnare è il massimo, io mi metto a disposizione della squadra e i gol che arrivano è anche merito dei miei compagni. Questa posizione è bellissima perché possiamo staccare e ripartire con più forza. Non ci poniamo limiti, vogliamo mettere in difficoltà chiunque e poi alla fine vedremo dove arriveremo" le sue parole.

Sapevi di essere questo tipo di attaccante o è stata una sorpresa anche per te?

Io mi sono sempre allenato al massimo e di dare tutto. Qui a Sassuolo ho trovato la dimensione giusta e soprattutto un allenatore che mi valorizza e mi esalta con le sue idee. E' merito del mister e io mi sento un ragazzino, quando vado al campo ho il fuoco dentro e ancora mi diverto.

Come mai sei arrivato così tardi ai vertici?

Difficile spiegare certe dinamiche. Ormai il passato è passato, guardo al futuro. Ho voglia di migliorarmi, voglio continuare a stupire insieme al Sassuolo e a De Zerbi