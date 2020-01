Sassuolo, Carnevali: "Arbitraggio? Meglio non parlarne. Immagini chiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Genoa: "I ragazzi che sono molto arrabbiati. Non è un momento piacevole".

Cosa vi ha fatto arrabbiare?

"Sicuramente il risultato, abbiamo fatto una buona gara ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Sull'arbitraggio meglio non parlarne, ci sarebbe da scrivere tante cose. Sorvoliamo".

Dovete essere più cinici?

"Sì, ma ci sono determinate situazioni che ti danneggiano. Le immagini sono chiare, si vede bene cosa è successo".

Ha parlato con Obiang e Berardi?

"Sì, ma non c'era bisogno. Obiang non ha toccato Sanabria, non c'era assolutamente rigore. Stesso discorso su Berardi, era un fallo che doveva essere fischiato".

Il Sassuolo sta raccogliendo molto meno di ciò che produce.

"Abbiamo fatto una partita positiva, ci manca qualcosa. Se ti viene dato un rigore in quel modo ti taglia le gambe. Il mister deve lavorare come sta facendo, abbiamo anche pedine importanti che ci mancano. Siamo fiduciosi, possiamo recuperare i punti persi, sperando di trovare un arbitraggio più giusto".

Che tipo di mercato farete?

"Abbiamo qualche richiesta, ma la volontà e di non perdere elementi importanti. Se non ci sono delle necessità, la squadra rimane quella che è visto che è competitiva".