Sassuolo, Carnevali assicura: "Sensi sarà riscattato dall'Inter. Importante tenere De Zerbi"

“Sensi sarà riscattato dall’Inter”. Intervistato da Ceramicanda, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, dà conferme sul futuro di Stefano Sensi, attualmente in prestito con diritto di riscatto all’Inter. Poi il dirigente neroverdi commenta il possibile valore dei prezzi dei calciatori dopo la crisi legata alla diffusione del Coronavirus: “Forse sì, ma non quelli dei nostri giocatori, siamo una bottega cara. Oltre a Sensi, dei rinnovi parleremo. Programmi futuri? Io sono legato a doppio filo alla famiglia Squinzi, mentre su De Zerbi penso che per la sua crescita sarebbe importante restasse, come sarebbe importante per noi che rimanga".