Sassuolo, Carnevali: "Babacar poteva fare qualche gol in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è così espresso a Sky Sport prima dell'incontro in casa della Fiorentina: "Il campionato non è ancora finito e la salvezza non è matematica. Ci aspettano partite importanti per finire questo campionato, siamo partiti bene per poi riprenderci dopo qualche difficoltà. Sesto campionato di fila in Serie A, e per noi è un grande successo. Babacar? Avrebbe potuto fare di più, ne ha le potenzialità. Gli manca il salto di qualità, è un giocatore importante per noi e avrebbe potuto segnare qualche rete in più".