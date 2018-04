Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Mancava il Milan nella lista di richieste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha così parlato a Premium Sport prima della partita sul campo del Milan: “Sappiamo che dobbiamo lottare e lo faremo fino alla fine. Sarà tutto difficile fino all'ultima giornata. Tutte le prossime gare sono un po' imprese, speriamo di poter portare avanti questa sera il periodo positivo. Berardi? Vedremo dopo la partita di stasera se farà bene. Mancava il Milan nella lista di richieste per lui ogni anno, chissà che non tocchi a loro. Serve anche che lui abbia interesse a cambiare società, magari questa cosa non c'è stata negli ultimi anni. Serve prima di tutto ritrovarlo”.