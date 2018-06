Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Nessun contatto per la sua cessione"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport a margine dell'assemblea della Lega di Serie A: "Via Iachini, dentro De Zerbi? Diciamo che dopo aver parlato con Iachini abbiamo deciso, di comune accordo, di non continuare perché non c'erano i presupposti. Lo ringraziamo per il lavoro straordinario che ha fatto con noi. De Zerbi è uno dei favoriti ma non abbiamo ancora deciso. La decisione con Iachini è stata presa da troppo poco. Adesso il tempo stringe ma abbiamo le idee chiare su cosa dovremo fare. Che mercato sarà? La nostra politica non cambia. Siamo una società che ha una proprietà importante che vuole mantenere i pezzi pregiati. Speriamo che non sia faticoso come la passata stagione. So che ci sono club italiani e stranieri sui nostri giovani talenti, ma l'aspetto sportivo è determinante mantenendo sempre un occhio alla sanità economica del club. Politano e Berardi? Bisogna capire le offerte irrinunciabili che arriveranno, se arriveranno. Al primo posto c'è sempre il risultato sportivo. Noi siamo aperti a tutti e valutiamo tutti. Per il momento però non ci sono stati contatti con nessun club per questi giocatori".