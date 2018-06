Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Piace alla Roma, ma no offerte ufficiali"

"La grande forza di Squinzi è stata quella di portare avanti questo progetto e trattenere i giocatori più importanti". Inizia così l'intervista del dg del Sassuolo Giovanni Carnevali al Corriere dello Sport. Il discorso inevitabilmente si sposta su Berardi: "Non ho avuto ancora richieste ufficiali. So bene che a Di Francesco piace Berardi, ma spero che le società con le quali abbiamo rapporti consolidati si manifestino in maniera ufficiale", spiega il dirigente neroverde. Che poi conclude: "Se ci saranno le condizioni economiche e tecniche potremmo prendere in considerazione una sua cessione".