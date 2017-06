Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Vogliamo diventi nostra bandiera. Bucchi è bravo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Premium Sport del futuro di Domenico Berardi e del tecnico Eusebio Di Francesco: “Il discorso Berardi è molto semplice, è richiesto da grandi club ma di ufficiale non c’è niente, è tutto da valutare. E’ da capire anche la volontà del ragazzo e quello che vorremo fare con lui. Quando ha rifiutato la Juve siamo rimasti contenti, ma ci ha sorpreso. Speriamo possa rimanere anche l’anno prossimo, pensiamo possa essere la nostra bandiera ma faremo le valutazioni del caso se avesse voglia di cambiare. Di Francesco? Abbiamo un rapporto eccezionale. Sa arriveranno squadre importanti, se volesse fare un salto di qualità, dovremo sederci e risolvere la questione contrattuale, non scordiamoci che ha 2 anni di contratto. Bucchi? Se non dovesse restare Di Francesco proseguiremo con un giovane. Bucchi è bravo, ma ce ne sono tanti altri. Se non continuerà, in tempi brevi troveremo il sostituto. Pellegrini? L’affare lo abbiamo fatto entrambi. Noi lo abbiamo pagato 1,5 e la Roma lo può riprendere a dieci. Ad oggi però può valere molto molto di più di 10 milioni. Fra le due credo ci abbia guadagnato di più la Roma”.