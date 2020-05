Sassuolo, Carnevali: "Boga ha richieste dall'Italia e dall'estero. Vogliamo tenerlo"

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, intervenuto a Radio 1 Rai, ha parlato anche del futuro di Jeremie Boga: "Quando è arrivato da noi in pochi lo conoscevano e va dato merito al nostro scouting per averlo scovato e al nostro allenatore De Zerbi che lo ha fatto crescere. Ha richieste in Italia e all'estero. Il Sassuolo ha fatto uno sforzo per poterlo avere totalmente e adesso valuteremo. La volontà è tenerlo con noi perché, come dicevamo prima, dobbiamo avere un progetto di crescita e, ogni tanto bisogna fare dei sacrifici, ma dobbiamo anche trattenere i migliori. Boga avrà ancora delle richieste, se continuerà a crescere meglio per tutti noi, ma l'obiettivo è quello di trattenerlo ancora a Sassuolo".