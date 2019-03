© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta di Modena. "Siamo undicesimi, abbiamo lasciato per strada tanti punti. Il giudizio è positivo: allenatore nuovo, il più giovane della A, dodici giocatori nuovi a fronte della partenza di elementi come Acerbi e Politano. Noi siamo sempre ambiziosi, per l'Europa League c'è tanta concorrenza. Stiamo lavorando per il futuro".