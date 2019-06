Sassuolo, Carnevali: "De Zerbi ancora con noi. Roma? C'è una clausola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali chiarisce la posizione del Sassuolo. L'amministratore delegato del club neroverde, sulla possibilità che De Zerbi lasci il club questa estate, ai taccuini del 'Corriere dello Sport' ha risposto così: "Con Roberto stiamo lavorando per il prossimo anno. Parliamo ogni giorno di acquisti e cessioni. Per noi il problema non si pone. Non so nulla della Roma, stiamo portando avanti i nostri progetti. Se dovesse succedere ci penseremmo, ma in questo momento non ho questa percezione. Comunque De Zerbi ha una clausola rescissoria di tre milioni inserita sul contratto e a noi non ha detto niente. Ci rivediamo domani (oggi, n.d.r.), non so se ci sono stati eventi nuovi che non conosco. Per noi l’allenatore del prossimo anno è De Zerbi e non ci siamo mai posti il problema della sostituzione".