Sassuolo, Carnevali: "De Zerbi può eguagliare Allegri e Di Francesco"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla a La Stampa della sfida alla Juventus e in generale dell'inizio di stagione dei neroverdi: "Qui si può lavorare bene, senza grandi pressioni e con tanti talenti da lanciare. Al Sassuolo abbiamo sempre avuto idee precise sul progetto tecnico e questo è un valore importante. La filosofia impostata dal patron Squinzi è chiara: vogliamo giovani calciatori italiani, da mettere nelle migliori condizioni per dare il massimo. De Zerbi ha le caratteristiche giuste per il Sassuolo. La nostra idea è quella di ottenere risultati attraverso un bel gioco: per questo abbiamo sempre puntato sul 4-3-3 e su un gioco offensivo e allo stesso tempo piacevole. Siamo una società che nel suo piccolo pensa in grande. Spero possa eguagliare Allegri e Di Francesco, protagonisti in Italia e in Champions. Ero un dirigente di Allegri a Pavia, quando giocava in C1 nei primi Anni 90: ha stupito tanti come allenatore, ma ha meritato tutto. Veniamo da un buon momento e ci giocheremo fino in fondo le nostre chance. Sappiamo di sfidare la squadra più forte e completa: la Juve può battere chiunque, ma noi non partiamo già sconfitti".