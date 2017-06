Sassuolo, Carnevali: "Difficile trattenere Di Francesco, ci proveremo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "La situazione è semplice. Con Di Francesco abbiamo un rapporto eccezionale e vorremmo trattenerlo. Dall'altra parte saremmo orgogliosi se dovesse andare in un grande club. Nel caso in cui avesse offerte ci parleremo. Dobbiamo ancora incontrare la Roma, ma le cose si devono sistemare in tempi brevi. Ci sono tanti allenatori giovani che potrebbero interessarci, ma prima dobbiamo risolvere la questione Di Francesco. Sarà difficile trattenerlo ma ci piacerebbe".