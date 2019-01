Come sostituirà il Sassuolo il partente Kevin-Prince Boateng? A questa domanda ha risposto il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sportitalia: "Per prima cosa abbiamo riportato a casa Scamacca e farà parte della rosa del Sassuolo, poi vedremo se ci saranno opportunità interessanti. Se non si presenteranno potremmo anche restare così".