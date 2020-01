Sassuolo, Carnevali: "Duncan meritava la possibilità di andare a Firenze"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A pochi minuti dalla conclusione ufficiale del calciomercato, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali si è così espresso sulla campagna di rafforzamento condotta in questa sessione dai neroverdi: "Siamo riusciti a portare a termine tutto addirittura ieri, siamo soddisfatti. Duncan? Cedere un ragazzo a gennaio non ci è mai piaciuto, ma dobbiamo fare anche altre valutazioni, come capire il desiderio del giocatore, che voleva esprimersi in un altro club come la Fiorentina. Noi siamo stati soddisfatti dell'introito economico, perché dobbiamo prestare attenzione al budget. Era poi giusto dare al ragazzo, che ha trascorso molto tempo con noi, la possibilità di fare esperienza altrove. Emiliano Gomez crediamo abbia caratteristiche importanti, è un investimento per il futuro. Ad Haraslin eravamo già interessati da tempo, era la nostra prima scelta. Per il ruolo in cui gioca potrà darci una grande mano".

Dove volete arrivare?

"Il progetto è partito 7 anni fa, sappiamo che è difficile mantenere la categoria, ma il nostro desiderio è continuare e migiorarsi sempre, continuare con la nostra filosofia. Siamo assolutamente soddisfatti di De Zerbi. Berardi al Barcellona? Con i catalani abbiamo ottimi rapporti, ma non c'è solo Berardi, ci sono anche Boga, Locatelli...".

Qual è la vostra valutazione di Berardi?

"Non abbiamo mai fatto una cifra, prima di tutto perché dipende dalla squadra che te lo chiede, ma anche dalla nostra volontà di non venderlo. Vogliamo continuare con questo ragazzo fino al termine della stagione, poi faremo le nostre valutazioni".